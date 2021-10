Disparó en plena autopista I-4 y dejó a 2 motociclistas heridos en Florida, según la policía

(NOTICIAS YA).- Un hombre está acusado de múltiples cargos criminales por abrir fuego en la autopista Interestatal 4, al noroeste del condado Polk la madrugada de este viernes, tal como lo indicó la Oficina del Alguacil de este condado.

Padre de Brian Laundrie visitó la Reserva Natural Carlton donde el FBI busca a su hijo

Ronald Donovan, 38 años, de Cocoa, Florida, enfrenta cargos de intento de homicidio grave, intento de asesinato en primer grado, resistencia y agresió contra un agente de la ley, luego de haber herido de bala a dos personas a bordo de motocicletas en dos lugares distintos, tras disparar en la I-4, según autoridades.

Trascendió que las lesiones de la víctima son consistentes a una caída de la motocicleta y a una herida bala y fue trasladada a un hospital. Por su parte, el conductor de la moto salió ileso del incidente.

Acusado de matar a 3 compañeros de trabajo con un bate de béisbol y a puñaladas en Florida

Tan solo 2 minutos más tarde, a las 12:17 a.m., se reportó otro motociclista herido cerca de la intersección de Lake Wilson Road y Osceola Polk Line Road. Resultó ser un hombre del condado Osceola, quien dijo que le dispararon mientras se desplazaba por la I-4. Esta víctima también fue enviada a un hospital.

El Alguacil Grady Judd explicó la mañana de este viernes que este hombre que resultó herido de bala, devolvió en fuego contra Donovan, "actuando en defensa propia". Sin embargo, presuntamente esta víctima que se estaba defendiendo, fue quien hirió a la mujer que ahora está en estado crítico.

Debido a esto, la autopista Interestatal 4, en sentido este, fue cerrada durante casi 3 horas.

Esta investigación permanece activa.

***NOTICIA EN DESARROLLO***

38 year old Ronald Donovan of Cocoa, Florida was arrested this morning for his part in a shooting on I-4 among motorcycles. #PCSO #RonaldDonovan #I4Shooting

Sheriff Judd news conference available here: https://t.co/9Bpe7M3DmF pic.twitter.com/Yzx7swQMg3

— Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) October 8, 2021