Intentan rescatar a una mujer al borde del precipicio y resulta ser un maniquí

(NOTICIAS YA).-Los servicios de emergencia de California quedaron atónitos después de intentar salvar a una "mujer" que en realidad terminó siendo un maniquí que colgaba de lo alto de un acantilado.

Los oficiales del departamento de bomberos del condado de Santa Bárbara comenzaron a recibir llamadas sobre una supuesta persona varada a unos 30 pies a la orilla de un acantilado, justo antes de las 4 p.m. el 4 de octubre, dijo el portavoz del departamento.

Las personas que pasaban por la playa Hope Ranch en Santa Bárbara, California vieron la figura de una mujer, por lo que pidieron ayuda a las autoridades.

Ante la preocupación de que la "mujer" muriera al caer desde lo alto del precipicio, el cuerpo de bomberos junto con otros servicios de emergencia desplegó un operativo de rescate que incluyó drones, vehículos especializados y camiones del departamento de bomberos.

Pero para sorpresa del equipo del rescate, todo término siendo una falsa alarma, ya que la supuesta mujer al borde la muerte, era un maniquí con una blusa roja, pantalón negro y peluca de cabello largo color negro.

Los bomberos también utilizaron cámaras térmicas, lo que terminó por comprobar que no había calor corporal en la supuesta figura humana.

El maniquí fue usado en el rodaje de una película días antes, dijo el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara.

El Vocero del Departamento de Bomberos de Santa Bárbara, Daniel Bertucelli, publicó en su cuenta de Twitter las imágenes del maniquí y también enfatizó en lo importante que es no dudar en una situación así: “¡Es mejor llamar que no!”, dijo.

At 3:49, SBC rec’d reports of a medical 30 feet down cliff above Hope Ranch Beach. Multi agency response with UTV’s, Drone, Engines and Truck. Ended up being a mannequin from movie shoot days earlier. Passerby’s on the beach noticed and called. Better to call than not! pic.twitter.com/4QAjapkq8U

— Daniel Bertucelli (@SBCFireInfo) October 4, 2021