Residente de casa que explotó en Seffner estaba "recargando municiones para armas pequeñas" antes del accidente, según bomberos

(NOTICIAS YA).- Los investigadores regresaron la mañana de este viernes a una vivienda en Seffner, condado Hillsborough que explotó la tarde de este jueves y dejó 2 personas heridas, de las cuales una permanece en estado crítico en el hospital.

Una explosión repentina, después de las 4:00 p.m. de este jueves sorprendió a los residentes de una casa ubicada en la 3330 de la King Charles Circle en Seffner, así como a sus vecinos.

Las autoridades informaron la tarde de este jueves, que un 75% de la vivienda sufrió daños severos y resultó en pérdida total.

Algunos testigos dijeron que unos vecinos lograron rescatar a un hombre seriamente herido y a una mujer que clamaba ayuda.

El Departamento de Bomberos del condado Hillsborough informó que ningún otro residente o animal cercano resultó herido por la explosión, ni se observaron heridos durante el rescate y la investigación.

Además, informó que habían 6 libras o más de pólvora sin humo en esa área. Sin embargo, las autoridades indicaron que ninguna evidencia descubierta apunta a cargos criminales. Finalmente, la residencia fue entregada a sus propietarios.

Filippo Ferretti conversó con algunos vecinos, quienes contaron lo sucedido:

HCFR on scene of a home explosion in Seffner with injuries. PIO on scene. pic.twitter.com/lzL8xocMjA

— Hillsborough County (@HillsFireRescue) October 7, 2021