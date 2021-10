Madre de inmigrante que falleció bajo custodia de ICE pide justicia

(NOTICIAS YA).-Cruzando las peligrosas aguas del Río Bravo fue como Pablo Sánchez Gotopo llegó a Estados Unidos, el pasado 17 de mayo, huyendo de la crisis humanitaria en Venezuela.

“Un gran hijo. Él se fue con la ilusión de ayudarme a mi", expresó Paula Gotopo Sánchez, madre del fallecido, en exclusiva para Univision Colorado.

Pero tras ser capturado por la Patrulla fronteriza fue cuando, dicen, el sueño empezó a ser una pesadilla para el ingeniero venezolano de 40 años.

“Y allí, él empezó a enfermarse. Tener tos. Luego lo trasladaron“, relató Luisana Calderón, prima de Pablo.

Donde luchaba con todas sus fuerzas para salir con vida, como se muestra en un video, grabado por la familia de Sánchez cuando él aún estaba vivo.

"Ya hoy tengo 59 días, eh 49 días, y bueno a la espera de que Dios todopoderoso me libre de acá", se le oye decir a Pablo en el video.

Sin embargo, la libertad nunca llegó. Pablo falleció en un hospital local, según un comunicado de ICE que relaciona la muerte a complicaciones con el COVID-19.

Ante esta lamentable perdida, la familia estaría pensando en entablar una demanda en contra de la agencia, ya que, dicen, se cometieron múltiples irregularidades, como negarle atención médica oportuna a Sánchez.

“Tenemos los videos, tenemos las llamadas, de cómo él lloraba, como él pedía que lo atendieran médicamente que él se sentía mal”, aseguro Calderón.

Algo que no es aislado, un estudio de la universidad del sur de California dice que la agencia federal ha minimizado los padecimientos de otros inmigrantes bajo su custodia, ocasionado su muerte. Activistas en Colorado denuncian lo mismo.

"GEO ha sido responsable por la muerte de personas en nuestras comunidades. Sabemos que ha habido negligencia médica, negligencia dental", apuntó la activista Jessica Martínez.

En el caso de Sánchez-Gotopo, la familia denuncia que se le trató como un criminal hasta su último suspiro.

"Lleno de máquinas, inconsciente y lo tenían esposado de los tobillos en la cama. Aparte tenía dos personas custodiándolo como si él se iba a escapar o algo así, cuando él no podía hacer nada", acotó la prima.

Ahora, desde el convulsionado país suramericano, su madre le espera para darle el último adiós

"Yo me siento demasiado triste y por eso pido humildemente que hagan lo posible para que me envíen las cenizas", indicó la madre del fallecido.

Sin recursos suficientes han abierto una cuenta de Go Fund Me para cumplir ese último deseo, ya que resaltan, la agencia federal les dijo que no se harían responsables de los gastos fúnebres. Si desea ayudar, puede hacer clic en este enlace: https://gofund.me/26c30d7a

"Porque quiero tener por lo menos las cenizas, el consuelo de las cenizas", señaló la desconsolada mujer.