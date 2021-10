Vuelco de camión deja 3 personas heridas en la I-15

(NOTICIAS YA).-

La Patrulla de Caminos de Nevada está investigando un accidente que involucró a un camión de rescate pesado del Departamento de Bomberos del condado Clark (CCFD) que se volcó en la circunvalación 215, en dirección este de la Interestatal 15.

Al menos, tres bomberos del condado Clark fueron transportados a UMC con heridas leves.

Actualmente, la 215 Beltway en dirección este y la I-15 en dirección sur se encuentran cerradas al tráfico vehícular. El cierre afecta a los conductores y está provocando retrasos en la vía.

#TrafficAlert Single vehicle rollover involving Clark County Fire Truck. Eastbound 215 / Southbound I15 ramp. Ramp is closed. Avoid the area and find an alternate route. #DriveSafeNV #LivesAreOnTheLine #NHPSoComm pic.twitter.com/yql7JFuRvQ

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) October 8, 2021