Alerta de peligrosos vientos para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emite una alerta sobre las condiciones de viento que se esperan en la región de San Diego a partir del lunes.

Una advertencia de viento fuerte entra en vigencia a las 11 a.m. en las montañas, donde se espera que las ráfagas alcancen entre 50 y 70 millas por hora. La mayoría de las áreas desérticas podrían ver ráfagas de 35 a 55 millas por hora, mientras que la costa y los valles alcanzarán las 25-35 mph, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

A windy day to start the week with 1) High Wind Warnings in the Mountains and Deserts, 2) Wind Advisories in the Coastal and Valley areas, and 3) Gale Warnings and Small Craft Advisories over the Coastal Waters. Whew! #cawx pic.twitter.com/hKqpJEMPnT

Se advierte a los residentes del condado que aseguren los objetos al aire libre. El daño a los árboles es posible y los vientos cruzados peligrosos podrían representar un peligro para los vehículos de alto perfil, según los pronosticadores. Ante la alerta de fuertes vientos, el Distrito Escolar Unificado Mountain Empire canceló clases el lunes debido a la amenaza a los autobuses y otros vehículos de alto perfil.

Se esperan condiciones más cálidas para el resto de la semana y probabilidades del 20% de lluvias para las montañas del condado de San Diego.

Because of high winds that are expected to make travel via high-profile vehicles such as school buses inadvisable, the Mountain Empire Unified School District has announced it will not hold classes on Monday, Oct. 11: https://t.co/3BCzFbcvTP

— San Diego County Office of Education (@SanDiegoCOE) October 11, 2021