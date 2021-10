Autorizan huelga por parte de empleados de Kaiser Permanente

[post_content_prefixMás de 18,000 miembros del sindicato votaron el lunes temprano para autorizar una huelga entre los empleados de Kaiser Permanente, mientras continúan las negociaciones en el sur de California.

Las Asociaciones Unidas de Enfermeras de California / Unión de Profesionales de la Salud (UNAC/UHCP, por sus siglas en inglés) publicaron en su cuenta de Twitter que el 96% de los miembros aprobaron una huelga contra el gigante de la salud, Kaiser Permanente, mientras el sindicato busca mejores salarios y beneficios para los empleados.

La votación se produce después de que los contratos de los sindicatos con el sistema de salud de Kaiser Permanente expiraran a fines de septiembre.

BREAKING: 96% voted yes to authorize a strike at @KPSCALnews if necessary. 18k+ UNAC/UHCP members voted. We are #UNACUHCPstrong 💪💪 and we're #ready!

📆 Negotiations are set to continue with @kpthrive for the remainder of the week. #InvestInPatientCare #HeartofKP pic.twitter.com/IVEtMutw5J

— UNAC/UHCP 😷 (@unacuhcp) October 11, 2021