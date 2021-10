Las redes sociales principal herramienta de estafadores

Las redes sociales siguen siendo uno de los medios más solicitados por los estafadores donde pueden cometer sus fechorías y hacer caer a los cibernautas de manera rápida para poder robarles dinero y su identidad.

Las autoridades están alertando a la comunidad sobre las tácticas que están siendo utilizadas por estas personas y orientan para pode identificar si le están tratando de hacer un fraude.

La Comisión Federal de Comercio recibió más de 2. Millones de reportes de fraude durante el año 2020, informan que las estafas denunciadas indican que las personas se hacen pasar por personal de alguna agencia gubernamental de una empresa conocida.

Muchas personas han sido víctimas de estas estafas, un ejemplo claro de la forma como trabajan los estafadores es lo que le pasó a Sared Hurtado quien explica cómo cayó en la trampa.

“Yo estaba en instagram y me mandaron mensaje de la cuenta de mi amiga, un video de ella diciendo que había invertido dinero, y pues yo la conozco y dije ok, me manda el link y donde me manda el link me manda a un pagina y me preguntaba mi nombre mi apellido mi correo electrónico y la empecé a llenar y ese fue mi error, no la terminé de llenar me salí de la pagina y de repente ya no tenía acceso a mi cuenta personal ni de mi negocio”.

En este caso, la afectada menciona que los estafadores han tratado de hacer fraude utilizando su nombre usando la cuenta de su negocio, a Hurtado le han estado pidiendo dinero a cambio de eso le entregan el manejo de sus cuentas personales. Ella ya ha reportado esto a las autoridades, pero hasta el momento no se ha podido hacer nada, y esta situación la ha afectado severamente, este es uno de miles de casos que se dan a diario por medio de las redes sociales.

Si usted cree que ha sido estafado debe dar aviso inmediatamente al Buro de Mejores Negocios si quiere más información puede entrar a WWW.BBB.ORG-