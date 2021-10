Maestra embarazada de Florida enfrenta cargos por presuntamente tener sexo con estudiante de 15 años

(NOTICIAS YA).- Una docente de Miami, Florida, fue finalmente arrestada el viernes tras 7 meses de investigación por supuestamente mantener relaciones sexuales con un menor de 15 años. La mujer, está embarazada.

Hairy Calvi, de 41 años, enfrenta cargos de agresión lasciva, negliglencia infantil, ofensas contra estudiantes por parte de figuras de autoridad, contribuir a la delincuencia de un niño y posesión de un arma de fuego en una propiedad escolar, según autoridades.

Luego de que los compañeros notificaran sobre esta grabación a la directiva del Centro John I. Smith K-8 en el Doral, la docente fue reubicada de su aula de clases por la Junta Escolar del condado Miami-Dade, mientras era investigada.

Aunque el estudiante de 15 años expresó a las autoridades que no fue violado y que no era una víctima, según la ley de Florida, un menor no puede dar su consentimiento para tener sexo con un adulto.