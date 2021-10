Niño hispano de 3 años sobrevivió tres días desaparecido en bosque de Texas

(NOTICIAS YA).- El niño hispano de 3 años que fue reportado como desaparecido, tras perseguir a un perro cerca de un bosque, en Texas, fue encontrado vivo y a salvo tras tres días de una intensa búsqueda.

Christopher Ramírez fue encontrado por un hombre, que se identificó como “Tim”, cerca de la FM 1486, al norte de la autopista 249, según dijo el alguacil del condado de Grimes, Don Sowell, de acuerdo con Univision.

El alguacil informó que encontraron a Christopher desnudo alrededor de las 11:45 a.m. del sábado, a poco de cumplir exactamente tres días desaparecido y en el cuarto día de búsqueda.

LEE: Buscan intensamente a niño hispano de 3 años que desaparecido en Texas

El niño fue visto por última vez alrededor de la 1:30 p.m. del pasado miércoles por un vecino de su familia, que lo vio correr detrás de un perro por la carretera cerca a su casa, en Plantersville, al noroeste de Houston.

Luego de reunirse con su madre, Christopher fue llevado al Texas Children's Hospital, en The Woodlands, para una evaluación.

FOUND SAFE: Christopher Ramirez is finally back in his mother's arms after an extensive search went into its fourth day. "He's alive. He's drinking a lot of water," Grimes County sheriff said. https://t.co/hRnSbaeZ3n pic.twitter.com/g4T0ABXV20

Preliminarmente, se dijo que solo estaba deshidratado y estaba pidiendo agua todo el tiempo.

LEE: Buscan a hispana desaparecida desde abril en California

Juan Núñez, abuelo de Christopher, regresó a la casa familiar en el condado de Grimes el sábado por la tarde, en donde le dijo a ABC13 que su nieto tenía rasguños en el cuerpo y la cara, además parecía estar muy asustado, débil y cansado.

Debido a la corta edad del niño, las autoridades no creen obtener muchos detalles de qué pasó durante el tiempo que estuvo solo y cómo es que logró sobrevivir tres días en el bosque.

Núñez dijo que creen que Christopher se quitó la ropa mientras estaba en el bosque, pero no parecía que alguien lo haya lastimado.

3 year old boy back in the arms of his mother after being missing for 4 days!! What an amazing search effort by all! #searchandrescue pic.twitter.com/TpPkBicxeu

— Magnolia Fire Department (@fire_magnolia) October 9, 2021