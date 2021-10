Nuevo Superman será bisexual, confirma DC Comics

(NOTICIAS YA).- Anunciando una nueva era para DC Comics, y en el marco del “National Coming Out Day” (“Día para salir del armario”), se dio a conocer este lunes que el nuevo Superman será bisexual.

De acuerdo con TMZ, DC reveló que el protagonista de la próxima serie de cómics “Superman: Son of Kal-El” será bisexual y que además se explorará su relación con otro hombre en las páginas.

Biden a estadounidenses LGBTQ: “Los amamos y aceptamos como son”

No se trata del mítico personaje de Clark Kent/Kal-El, sino de su hijo con la humana Lois Lane: Jon Kent, quien ahora debe portar la capa roja y cumplir con las responsabilidades que su padre ahora comienza a dejar de lado.

In the November 9 issue of DC Comics’ current Superman — Jon Kent, son of Clark Kent — comes out as bisexual. pic.twitter.com/tIPbNteYNu

— Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) October 11, 2021