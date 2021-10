Padres se manifiestan en escuela Enrique Camarena en Calexico

Padres de familia acudieron la mañana de este lunes a solicitar una reunión con los directivos de la escuela Enrique Camarena en Calexico, pidiendo se les explicara cuál es la situación de seguridad que se vive dentro del plantel ante las recientes amenazas en las que se anuncia un ataque dentro del plantel.

La promesa por el director de la escuela, fue realizar en próximos días una reunión con los padres de familia, para dar a conocer cuál es la estrategia qué se está llevando a cabo para qué no ocurra un incidente dentro de la escuela Enrique Camarena.

Si bien es cierto los padres de familia exigen un detector de metal en la estrada de la escuela, piden se implementen otras medidas que no generaría costos para el distrito escolar: (no usar mochilas, no permitir termos, y llevar la comida en bolsas transparentes de sellado.)

Las madres de familia aseguran que se deben de tomar medidas de rigurosa seguridad de inmediato, para evitar riesgo de los alumnos.