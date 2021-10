Qué hacer y qué no hacer si tu hij@ sale del clóset

(NOTICIAS YA).- Hoy es el “Día Nacional para salir del Armario” (“National Coming Out Day”) y, aunque esto debe ocurrir idealmente hasta que la persona se sienta lista y segura, muchos aprovechan la fecha para revelar la verdad acerca de su orientación sexual o identidad de género a sus seres queridos.

Aunque lo idóneo es que la noticia sea recibida con amor y comprensión por parte de la familia, se trata de una importante revelación que a veces resulta en rechazo y discriminación.

La doctora Bethany Cook es psicóloga clínica, profesora y terapeuta musical, pero también forma parte de la comunidad LGBTQ+. Estos son algunos de sus consejos para los padres de familia en caso de que alguno de sus hijxs salga del clóset este 11 de octubre (o cualquier otra fecha).

Biden a estadounidenses LGBTQ: “Los amamos y aceptamos como son”

No se trata de ti: Muchas veces, cuando los padres se enteran de que su hijo o hija está cuestionando su sexualidad o identidad de género, responden con algo como: ¿estás tratando de vengarte por…? La sexualidad de tu hijo no tiene nada que ver contigo o tu forma de ser padre o madre.

Es algo atemorizante: Los niños LGBTQ+ han sido criados en una sociedad que aún no decide si aceptará del todo su forma de vida. Incluso aquellos cuyos padres les demuestran apoyo y amor tienen miedo de cómo los tratará el resto de la sociedad.

LEE: ¿Cómo están los derechos LGBTQ+ en América?

No es una fase: Para cuando los menores LGBTQ+ logran salir del clóset ante sus padres, lo más probable es que ya hayan analizado si se trata de una fase o no. Que su padre o madre sugiera esto le resta valor a su verdad. Sí, algunos niños que se identifican como LGBTQ+ llegan a casarse con el sexo opuesto (por ejemplo, una mujer bisexual con un hombre), pero esto no tiene nada que ver con fases ni los hace menos LGBT.

Cuidado con las preguntas personales: La sexualidad de las personas LGBTQ+ puede ser muy confusa, particularmente debido a las carencias de la educación sexual para aquellos que no son heterosexuales. Preguntar cuestiones específicas de rol o prácticas sexuales es invasivo para alguien que no conoce del todo su sexualidad todavía.

¿Quién es el hombre y quién la mujer? Preguntar esto es normal para muchas personas, pero las relaciones LGBTQ+ no cuentan con estos roles establecidos y, en muchos casos, su esencia radica en construir una relación con una persona de tu mismo género. Esto también hace creer que las parejas heterosexuales son el modelo a seguir por cualquier otra pareja. La expresión física tampoco revela el rol de alguien dentro de una pareja: por ejemplo, una mujer lesbiana no es “el hombre” de la relación si usa pantalón.

Delitos de odio: violencia y saña contra personas LGBTQ+

Salir del clóset es un gran riesgo: Muchos jóvenes se ven obligados a tomar la difícil decisión de vivir su verdad y “hacer sufrir” a su familia”, o bien vivir una vida que satisfaga a sus familiares a costa de su felicidad. Cuando reúnen el coraje para aceptar su verdad ante la familia, es posible que también se hayan preparado para ser expulsados de casa o enviados a terapia de conversión, entre otras modalidades de abandono y violencia.

No es una elección: Parece ser lo más obvio del tema pero es algo que debe repetirse; ser homosexual o transgénero no es una elección y no debe tratarse como tal.