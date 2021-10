Tiroteo “infernal” en bar deja a una joven muerta, 14 heridos y 3 arrestados

(NOTICIAS YA).- Al menos una joven murió y 14 personas más resultaron heridas en un tiroteo dentro de un bar en Minnesota, que las autoridades locales calificaron como “una situación infernal” que dejó a tres hombres arrestados.

El tiroteo estalló en medio de un ambiente de fiesta en los primeros minutos de este domingo en el Seventh Street Truck Park, un bar concurrido con restaurante, en la cuadra 200 de Seventh Street West, en St. Paul.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 12:15 a.m. varias personas comenzaron a llamar frenéticamente al 911 para pedir ayuda. Cuando los primeros agentes llegaron, encontraron una escena caótica, con más de una decena de heridos de bala, tanto afuera como dentro del bar.

“En un instante, se vieron atrapados en una situación infernal. Quiero que sepan que tenemos los mejores investigadores del país y no nos detendremos hasta encontrar a los responsables de esta locura. Haremos nuestra parte para hacerlos responsables”, dijo el jefe de policía de St. Paul, Todd Axtell, en un comunicado, citado por el mismo medio.

El Departamento de Policía de Saint Paul identificó este lunes a la víctima del tiroteo como Marquisha D. Wiley, por medio de su cuenta de Twitter. Además, informaron el arresto de tres hombres, de 29, 32 y 33 años.

