VIDEO: Avioneta se estrella cerca de preparatoria; 2 muertos y 2 casas destruidas

(NOTICIAS YA).-Una pequeña avioneta se estrelló en un vecindario de Santee en el condado de San Diego el lunes por la tarde, matando al menos a dos personas, incluido un empleado de UPS, dijeron las autoridades.

El avión se estrelló en la intersección de las calles Jeremy y Greencastle alrededor de las 12:15 p.m., según el Departamento de Bomberos de Santee. La aeronave era un Cessna 340A y su plan de vuelo era de Yuma, Arizona, al Aeropuerto Ejecutivo Montgomery Gibbs en Kearny Mesa, según un portavoz del condado de San Diego.

If you live in @CityofSantee , please avoid the area near the 9900 block of N. Magnolia Avenue. @SanteeFire @SDSOSantee and other first responders are at the scene of a plane crash. This is a developing situation. We appreciate your patience and cooperation. pic.twitter.com/mHepnIuhBX

Las autoridades dijeron que aún no sabían cuántas personas estaban a bordo del avión, pero que creían que las personas heridas "no podían sobrevivir", dijo el jefe del batallón del Departamento de Bomberos de Santee, Justin Matsushita.

Un camión de reparto de UPS resultó completamente destruido en el accidente.

En imágenes áreas se podía ver como los camiones de bomberos apagaban dos casas que quedaron en escombros tras el accidente. También resultaron dañadas dos o tres casas adicionales, dijo Matsushita. Dijo que todavía estaban trabajando para confirmar quienes se encontraban dentro de las casas afectadas.

Dos víctimas fueron trasladadas a hospitales locales para recibir tratamiento. Hasta el momento se conocen sus condiciones e identidades.

Los primeros informes del accidente se reportaron alrededor de las 12:15 p.m. El Departamento del Sheriff del Condado de San Diego también se encuentra en la escena desviando el tráfico cerca de Mast y Magnolia, piden evitar el área.

La escuela Santana High School dijo en su cuenta de Twitter que todos los estudiantes están "seguros" después de que el accidente se registró a unas 2-3 cuadras de la escuela.

We have been given the OK by @SDSOSantee to come out of "Secure Campus". We are now out of a "Secure Campus" Students are being released for lunch or dismissal, if they do not have any other classes today.

— Santana High School (@SantanaSultans) October 11, 2021