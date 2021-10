Según oficiales de la compañía de electricidad hoy comenzaron las labores de reconexión de fluido eléctrico después de haberse realizado las debidas inspecciones y es que con vientos de más de 20 millas por hora los daños en el cableado eléctrico no han sido pocos.

La compañía de electricidad recibe notificación de que ya puede comenzar la tarea de inspección para comenzar a restablecer el fluido eléctrico que se estima va a ser antes del miércoles.

En el transcurso del día se reportaron 635 residentes sin luz en el condado de Monterey, en el condado de San Benito fueron 156 y 722 en el condado de Santa Cruz. Para la restauración de fluido eléctrico en todos los condados se observarán cerca de 3000 líneas de transmisión, 1,500 unidades depatrullaje y 43 helicópteros.

Con vientos de cerca de 25 millas por hora en la costa central se observó vegetación caída y otros daños

Los centros de recursos comunitarios en los terrenos de la feria de King City y la oficina postal de Lockwood continuarán abiertos hasta las 10:00 de la noche ofreciendo sitios donde cargar sus aparatos, agua, calefacción, baño, comida y punto de Internet.

El jueves se planean nuevos apagones en los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo, no en la costa central. Si usted observa un cable caído no lo toque, no se acerque llame al 911. Si tiene preguntas sobre los apagones puedes llamar al 1-800-660- 6

789