Conductor de UPS entre las víctimas por avioneta estrellada en vecindario

(NOTICIAS YA).- Al menos dos personas murieron luego de que una avioneta se estrellara en un vecindario del condado de San Diego, al sur de California, incluyendo un conductor de UPS.

Alrededor del mediodía de este lunes una avioneta Cessna se desplomó impactando un vecindario de Santee, dejando dos casas destruidas y afectando a varias más.

Las autoridades locales advirtieron que el accidente aéreo dejó múltiples víctimas, pero hasta el momento solo se han confirmado dos muertes.

VIDEO: Avioneta se estrella cerca de preparatoria; 2 muertos y 2 casas destruidas

“Tenemos múltiples muertes confirmadas, no sabemos exactamente cuántas”, dijo Justin Matsushita, subjefe de bomberos de la ciudad de Santee, de acuerdo con CNN.

La compañía de paquetería emitió un breve mensaje confirmando la muerte de uno de sus empleados y lamentando los trágicos hechos.

LEE: Avioneta se estrelló con 7 personas a bordo en Massachusetts

“Estamos desconsolados por la pérdida de nuestro empleado, y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos”, dijo UPS en el comunicado, citado por CNN.

“También enviamos nuestras condolencias por las otras personas involucradas en este incidente, sus familias y amigos”, agregó la empresa tomando en cuenta que hubo más familias afectadas.

Hasta la tarde de este lunes, los servicios de emergencia continuaban trabajando en la escena para buscar a más víctimas y tratar de determinar el alcance de los daños.

UPDATE: The following streets are closed due to the plane crash:

Jeremy Street between 2nd Street and Mast Blvd.

N. Magnolia Avenue between 2nd Street and Mast Blvd.

The @FAANews @NTSB have been notified and will be handling the investigation.

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) October 11, 2021