EE.UU. reabrirá las fronteras terrestres para los vacunados

(NOTICIAS YA).- A partir de noviembre, la administración Biden levantará las restricciones de viaje en las fronteras terrestres con Canadá y México para los viajeros completamente vacunados, reabriendo la puerta de Estados Unidos a los turistas y familias separadas desde comenzó la pandemia en marzo de 2020.

Incluso los viajeros esenciales que busquen ingresar a territorio estadounidense, como los conductores de camiones, deberán estar completamente vacunados.

La noticia fue dada dada conocer el martes en la noche por altos funcionarios de la administración Biden a AP, pero se espera que el anuncio oficial se haga el miércoles.

Aquellos que presenten un comprobante de vacunación y estén buscando visitar a familiares o amigos e incluso ir de compras a los Estados Unidos podrán ingresar el próximo mes, dijeron altos funcionarios de la administración, solo unas semanas después de que el presidente Biden levantara una prohibición general similar a los extranjeros que buscan viajar al país desde el extranjero.

El levantamiento de la prohibición de 19 meses en las fronteras terrestres no solo volverá a conectar a Estados Unidos con sus vecinos, sino que es uno de los últimos pasos para abrir las fronteras del país a los viajeros vacunados en todo el mundo. Después de más de un año de aislar al país del turismo internacional, la administración ha convertido al país en un destino que le da la bienvenida a los vacunados, al tiempo que deja en claro que todos los extranjeros que opten por no vacunarse enfrentarán estrictas restricciones para ingresar a los Estados Unidos, según reportó The New York Times.

En un comunicado de prensa, la senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, elogió la decisión de la administración Biden de reabrir las fronteras de Canadá y México y dar la bienvenida a aquellos considerados como "viajeros no esenciales".