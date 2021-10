El barco USS Lexington se convirtió en una casa de terror

En su décimo aniversario USS Lexington abrió sus puertas con una casa de terror que le hará vivir un momento espeluznante.

Todo ha sido calculado y en esta ocasión, por motivos obvios de la pandemia en lugar de tener 150 actores solo habrá 75 pero no dejará de ser un horror encontrarse con todos ellos.

Las medidas de seguridad que se han tomado por el COVID 19 van de acuerdo a los protocolos que todos llevamos, no estará permitido tocar a las personas y los actores llevaran cubrebocas, aunque todo puede pasar y tal vez los seres extraños que habitan la casa estén más cerca de usted.

José Arreola lleva diez años organizando la casa de espantos de Lexington y nos indica: “Por COVID, no puedo usar actores entonces voy a usar los mismos espantos que viven aquí, he visto muchos tiempos que entra la gente, y dicen alguien me tocó, y pues aquí en la casa de espantos, nosotros no tocamos, y tenemos que mantener siete pies de retirado, si alguien te toca van a ser los mismos espantos, que están aquí en el USS Lexington”.

En esta casa del terror hay escaleras, túneles, luces, zombis, hombres lobo, muchos gritos y todo tipo de criaturas y seres de ultra tumba, con quienes convivirá por un buen rato.

USS Lexington fue un barco que guarda miles de historias a través de todas las travesías que hizo, historias de marineros y de personal a bordo que suelen ser muy extrañas.

Steve Banta director del Museo USS Lexington dice “Para nosotros aquí en el USS Lexington, estamos muy contentos de subir gente a bordo, queremos compartir el barco con la gente, si el factor del terror lo atrae aquí, entonces estamos contentos de recibirlo y esperamos que se diviertan, porque es mucha diversión.”

De la venta recaudada de los boletos, un porcentaje será destinado a apoyar obras caritativas, esta semana se indicó que el dinero se entregará a una organización para niños enfermos de cáncer.