La ciudad de Corpus Christi seguirá ofreciendo pruebas gratuitas de COVID 19

Para seguir combatiendo los contagios de COVID 19, la ciudad de Corpus Christi, planea continuar ofreciendo pruebas gratuitas, indican que estos exámenes realmente ayudan a frenar la propagación del virus.

La detección a tiempo del coronavirus ayuda a evitar los contagios, además de que se brinda a los pacientes herramientas más eficaces para su pronta recuperación.

Se informa por medio de las autoridades de salud que el 50 % de las transmisiones de COVID 19 provienen de personas asintomáticas, por lo que las autoridades se han enfocado en identificar a estas personas portadoras del virus lo más pronto posible mediante las pruebas.

Según el Doctor de la Universidad de Texas A&M Chris Bird declara “Si tienes síntomas debes aislarte, tómatelo en serio, yo sé una cosa son ustedes otra cosa soy yo, cuando me contagié de COVID no pensé que lo tenía, por suerte la directora de Salud Pública me dijo -Tu nunca sabes, debes hacerte la prueba- “

El Dr. Bird afirma que en cuanto supo que tenía la enfermedad se aisló y asegura no haber contagiado a nadie, por lo que recalca que haciéndose las pruebas es la forma en la que se detiene la propagación del COVID 19.

Las autoridades también recuerdan a la comunidad que las pruebas muchas veces son requeridas para poder viajar así que deben seguir cu9idandose y tomar sus precauciones.