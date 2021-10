Los latinos en EEUU no son un solo bloque y no deberían ser vistos así

(NOTICIAS YA).- Cada vez más, los latinos en Estados Unidos no quieren ser vistos como un grupo monolítico y desean tener más reconocimiento de sus orígenes étnicos e identidades interseccionales en el contenido de los medios y la publicidad.

De acuerdo con las proyecciones más recientes de Nielsen en el reporte “Inclusion, Information and Intersection: The Truth about Connecting with U.S. Latinos” (“Inclusión, información e intersección: la verdad sobre cómo conectar con los latinos de los EE.UU.), el poder adquisitivo de los latinos será de $2.6 mil millones en los próximos tres años.

Por esta razón, las marcas y los creadores de contenido deben tener en cuenta la diversidad que existe en la comunidad hispana para lograr conectar de una forma real y significativa con este grupo.

LEE: Nueva app para ayudar a latinos a crear un plan y reducir el impacto de gastos inesperados

De ser un grupo demográfico mayoritariamente inmigrante, la población latina de los EE. UU., conformada por 62.3 millones de personas, ha pasado a ser un grupo donde dos tercios son nacidos en el país. Este grupo demográfico forma un “supergrupo”, en su mayoría compuesto por jóvenes, el cual representa un aumento en los indicadores económicos, incluyendo el nivel educativo, la compra de vivienda y el poder adquisitivo.

También está desarrollando su propio sentido de identidad basado en el referente hispano, que incluye identidades como los afrolatinos, los latinos asiáticos y los latinos LGBTQ+, según el reporte.

“Ahora más que nunca, las marcas tendrán que adquirir mayores niveles de comprensión sobre la población latina si quieren que su mensaje sea relevante para los latinos más jóvenes, quienes representarán un factor clave en el motor económico de la nación en las próximas décadas”, dijo Stacie de Armas, vicepresidenta sénior de Perspectivas e Iniciativas Diversas, de Nielsen. “Esto requerirá un conocimiento más profundo sobre las diferentes identidades latinas, sus intereses y las personas que influyen en esos grupos particulares y más pequeños”.

La investigación de Nielsen destaca que los latinos más jóvenes tienen altas expectativas de los creadores de contenido, plataformas de medios y anunciantes, y les dan más importancia a los temas de diversidad e inclusión, justicia social y equidad.

El estudio también revela que son usuarios ávidos de todo tipo de plataformas sociales, y estas son su medio preferido para comunicarse con familiares y amigos tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

LEE: Ozuna y la NFL se unen para celebrar la cultura latina

Los hallazgos claves del informe de la serie Inteligencia Diversa incluyen:

Los latinos en Estados Unidos son jóvenes, diversos e interseccionales

Estos constituyen casi el 19% de la población de los EE. UU. y su contribución supera más de la mitad del crecimiento de la población total durante los últimos 10 años.

durante los últimos 10 años. El 58% de la población hispana tiene menos de 34 años de edad (en comparación con el 39% de los blancos no hispanos).

de edad (en comparación con el 39% de los blancos no hispanos). 20.2 millones de latinos pertenecen a dos o más razas; hay más de 3.8 millones de afrolatinos en los EE. UU., lo que representa el 6.3% de todos los latinos, mientras que la población latina asiática aumentó en un 28% desde 2010 y llegó a 1.1 millones, lo que representa el 1.8% de los latinos.

Los latinos buscan una representación precisa de su pluralidad cultural y étnica

En general, la asignación de inversión publicitaria dirigida al consumidor hispano es solo el 6% del total, lo que subrepresenta tanto la importancia de esta comunidad como su poder económico.

del total, lo que subrepresenta tanto la importancia de esta comunidad como su poder económico. Los hispanos de los EE. UU. invierten el 34% de su tiempo en los servicios de transmisión por televisión (en comparación con el 25% de los blancos no hispanos), donde se puede encontrar gran parte del contenido que representa sus diversas identidades.

(en comparación con el 25% de los blancos no hispanos), donde se puede encontrar gran parte del contenido que representa sus diversas identidades. El 55% de este grupo asegura que es más probable que compre productos de marcas que se anuncian en los contenidos que presentan a alguien de su grupo de identidad.

¡AZÚCAR! Barbie presenta la muñeca de Celia Cruz

El informe completo “Latinos 2021: Inclusion, Information and Intersection: The Truth about Connecting with U.S. Latinos” puede ser encontrado aquí.

*Basado en un comunicado oficial de Nielsen