Tiroteo cerca de un plantel educativo pone a comunidad en alerta en Germantown

(NOTICIAS YA).- Vecinos de la zona indicaron que escucharon al menos tres disparos poco después del mediodía cerca de la escuela secundaria Seneca Valley. El plantel educativo cerró de emergencia como medida de precaución.

El sonido de varios disparos encendió las alarmas entre residentes de un vecindario en el corazón latino de Germantown. En horas del mediodía las autoridades respondieron a una llamada de emergencia cerca de un parque de niños en la Black Saddle Lane y Middlebrook Road, al otro lado de la calle de Seneca Valley High School.

"La secundaria Seneca Valley estuvo primero en un cierre de emergencia/ lock down a eso de las 12:20 luego de que un empleado de la escuela escucharon disparos cerca del área así que para prevenir se fueron en cierre de emergencia y cuando se confirmó que fue fuera del perímetro de la escuela se comenzó lo que le decimos centro en refugio y shelter in place. La policía de Montgomery está investigando unos casquillos de bala que encontraron fuera del área de la escuela", explicó el portavoz de las Escuelas Públicas de Montgomery, Melissa Rivera.

Algunos testigos, quienes optaron no ser identificados por medidas de seguridad, afirman que la balacera se desató entre un grupo de unos siete jóvenes. No obstante, este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.

"Es preocupante porque está escuela queda bien cerca de la escuela donde estudia mi hija y me sorprende menos mal que no fuera a la escuela", comentó Betty, una madre de familia que vive en la zona.

Estos padres de familia expresan que sucesos como este preocupan pues desde que los alumnos regresaron al aprendizaje presencial han surgido varios incidentes violentos en los alrededores de los planteles educativos.

"Muy lamentable los hechos y sinceramente para nosotros en el área, genera mucho miedo para todos los ciudadanos de esta área, para los padres y para los niños que están en la escuela, es preocupante", dijo un residente de la zona.

Lo cierto es que la investigación por el suceso de hoy sigue su curso. Durante varias horas oficiales de la policía y detectives permanecieron en la escena recopilando evidencias, revisando videos de cámaras de vigilancia y entrevistando a vecinos para intentar dar con los responsables.