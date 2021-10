VIDEO: Agentes fronterizos rescatan niña de 7 años abandonada cerca del muro

(NOTICIAS YA).-Los Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Centro rescatan a una menor de siete años de edad abandonada por un contrabandista.

El incidente ocurrió el 5 de octubre aproximadamente a las 9:25 a.m., cuando los agentes se percataron de la situación a través del sistema de vigilancia, donde observaron a un hombre con una pequeña aferrada a su espalda, bajando por una escalera de cuerda encima de la valla fronteriza internacional de 30 pies entre Estados Unidos y México.

El contrabandista estaba intentando bajar a la niña a suelo estadounidense.

ABANDONED at the border: A 7 y/o girl was left alone by her smuggler after a #dangerous descent from the border wall. She traveled from El Salvador to Mexico (alone) before being taken to a house for several days w other children. WATCH below.

