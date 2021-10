Aprueban contratos para siete programas de asistencia

Se aprobaron contratos para siete programas de asistencia para las pequeñas empresas, el Ayuntamiento de la ciudad de Corpus Christi dio la aprobación.

En la reunión del Consejo Municipal programada para hoy, la alcaldesa Paulette M. Guajardo y los miembros del Consejo aprobaron dichos contratos, como LiftFund, Inc., Service Corps of Retired Executives (SCORE), Texas A&M University of Corpus Christi y Del Mar College por un monto total de $ 701,800.

En el comunicado de Prensa se indica que los programas están destinados a brindar asistencia y recursos a las pequeñas empresas en Corpus Christi y el área circundante.

“La ciudad de Corpus Christi tiene una larga historia de brindar apoyo financiero a programas de asistencia para pequeñas empresas en nuestra comunidad a través de Del Mar College, SCORE y LiftFund”, dijo la alcaldesa Paulette M. Guajardo. “Estoy orgulloso de nuestro Consejo Municipal por votar para continuar apoyando a las pequeñas empresas que crean empleos locales y contribuyen a nuestra economía local”. agregó.

Cada una de estas organizaciones aporta d la siguiente manera su ayuda:

LiftFund brinda apoyo financiero a emprendedores que recién están comenzando o están haciendo crecer sus negocios. LiftFund Corpus Christi

SCORE ofrece tutoría y capacitación a pequeñas empresas durante la puesta en marcha y una vez que se establece la empresa.

El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Del Mar (SBDC) proporciona recursos de asesoramiento y talleres de capacitación para satisfacer las necesidades de la comunidad de pequeñas empresas en constante cambio. https://www.delmar.edu/sbdc/index.html

El Centro de Asistencia Técnica de Adquisiciones de Del Mar (PTAC) es un programa patrocinado por el gobierno federal que ayuda a las empresas interesadas en obtener contratos con el gobierno federal, estatal o local a través de una amplia gama de servicios. https://www.delmar.edu/ptac/index.html

El Contract Resource Center (CRC) de Del Mar ofrece asesoramiento personalizado para ayudar a las pequeñas empresas a conectarse con grandes proyectos de varios años. https://www.delmar.edu/crc

Además, se proporcionan fondos a los programas Texas A&M - Corpus Christi y Del Mar College Intern para aumentar el acceso de las empresas locales a una fuerza laboral educada y de alta calidad y exponer a los estudiantes a las empresas locales antes de graduarse.

Si necesita más información 361-826-3233