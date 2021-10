Arrestan a madre que dejó a su hija de 2 años con un desconocido en hospital de Florida

(NOTICIAS YA).- Luego de que las autoridades reportaran a una pequeña de 2 años abandonada en un hospital de Miami este martes, se informó del arresto de su madre este miércoles, quien argumentó que no quería que su hija durmiera en la calle.

Carolina Vizcarra, de 33 años, enfrenta un cargo de abandono infantil tras entregarle su hija de 2 años a un hombre que estaba en el Hospital Mercy de Miami, a quien además le dio la tarjeta del Seguro Social de la menor, indicándole que ella iría al baño. Sin embargo, la mujer se fue del centro médico.

Afortunadamente, este desconocido a quien Vizcarra le dejó su hija es un policía que estaba fuera de servicio ese martes, quien reportó el hecho ante la agencia de la ley.

Aunque Vizcarra desapareció del lugar donde abandonó a su hija, ella llamó a un agente policial cerca de las 5:40 p.m. de este martes expresándole que estaba buscando a su hija en el hospital, describiendo la ropa que estaba usando la pequeña.

Trascendió que varios oficiales acudieron al centro médico y entrevistaron a Vizcarra, quien expresó:

Sin embargo, Vizcarra fue arrestada bajo un cargo de abandono infantil con una fianza de $5,000 por este hecho, mientras que la niña fue puesta bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida.

***CON INFORMACIÓN DE WKMG***

UPDATE: Detectives have successfully located the mother & have since made an arrest in this case. https://t.co/mLhl8oMPb9

— Miami PD (@MiamiPD) October 13, 2021