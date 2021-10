Bebé terminó sentado en charco de sangre tras asesinato de sus padres

(NOTICIAS YA).- Una joven pareja fue asesinada a tiros en una calle de Brasil mientras estaban con su pequeño hijo, quien terminó llorando sobre un charco formado con la sangre derramada.

La desgarradora escena fue captada en cámara y muestra la brutalidad del asesinato cometido a plena luz del día y frente al hijo de la pareja, que apenas tiene 10 meses.

LEE: Sujeto mata a varias personas con arco y flecha en Noruega

De acuerdo con el Daily Mail, Nicolás Elias Albuquerque do Prado, de 18 años, y Cleidiana Pereira Alixandre, de 19, viajaron en taxi desde el pueblo de Alto Araguaia a Ato Garcas en compañía de su bebé el pasado viernes, 8 de octubre.

Cuando llegaron a su destino, una casa que se sospecha está relacionada con la venta de droga, fueron atacados a tiros por dos hombres que estaban a bordo de una motocicleta.

Afortunadamente, el niño no resultó herido por las balas, pero cayó al suelo junto a su madre y terminó en una traumática escena.

LEE: Arrestan a madre que dejó a su hija de 2 años con un desconocido en hospital de Florida

Imágenes gráficas retomadas por el Daily Mail muestran al bebé llorando sobre la acera entre los cuerpos de sus padres y sentado en un charco de sangre, que incluso manchó su pañal blanco, lo único que vestía.

Sin embargo, las autoridades informaron que ambos habían estado relacionados con el tráfico de drogas y pandillas. Do Prado tenía antecedentes por tráfico de drogas y Alixandre por recibir bienes robados, detalla el Mail.

LEE: Asesinó a su esposa con una cobra poco después de intentarlo con otra víbora

En cuanto al bebé, se informó que fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento por una lesión que sufrió al caer de los brazos de su madre y quedará bajo el cuidado de Servicios de Protección Infantil.

Baby is found sitting in his parents' blood after the teenage couple were shot dead in the street https://t.co/xKrkQkVuSd

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 11, 2021