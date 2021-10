Condenan a más de 21 años de cárcel a veterinario que abusó sexualmente de varios perros en Florida

(NOTICIAS YA).- Un veterinario del sur de Florida acusado de grabarse abusando sexualmente de perros que estaban bajo su cuidado, pasará más de 21 años en prisión. El hombre además poseía pornografía infantil.

Este 8 de octubre, Prentiss K. Madden fue condenado a 272 meses en una cárcel federal tras haberse declarado culpable de producir videos de abuso animal, así como de recibir y poseer pornografía infantil el pasado 29 de julio.

En marzo de 2021 se presentaron los cargos contra Madden, veterinario con licencia que trabajaba en una clínica de animales en Aventura, Florida, por abusar de los perros, grabarse en dichos actos sexuales y compartirlas en distintas conversaciones en internet.

"Madden admitió que accedió repetidamente a una cuenta de Dropbox que contenía imágenes de pornografía infantil, recibió fotografías y videos de pornografía infantil a través de chats en las redes sociales, habló sobre abuso sexual infantil durante chats y almacenó miles de imágenes de pornografía infantil en su cuenta de Dropbox y teléfonos móviles. Madden también admitió que produjo videos de él mismo involucrado en actividades sexuales con perros y los compartió con otros en chats. Madden guardaba estos videos de bestialidad, así como charlas sobre bestialidad, en sus teléfonos celulares", indica un comunicado del Departamento de Justicia del 29 de julio de 2021 en relación a su declaración de Madden ante la corte federal de Miami ese mismo día.

Aunque Madden enfrentaba la posibilidad de obtener una pena máxima de 87 años en una cárcel, obtuvo un poco más de 22 años por sus delitos. Sin embargo, tras cumplir su condena, permanecerá otros 25 años bajo libertad condicional y será registrado por delitos sexuales en Florida.

