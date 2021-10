(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).- Debido a los apagones rotativos implementados por la compañía de electricidad PG&E y también por los fuertes vientos, la escuela calabasas de Watsonville no ha tenido electricidad en varias ocasiones. Situación que ha afectado al personal y a los estudiantes

Se estima que han sido siete veces que la escuela Calabasas no ha tenido electricidad, maestros dicen que se está viendo afectado el bienestar de los estudiantes mientras tanto administradores escolares dicen que están en conversaciones con la compañía electricidad para buscar una solución.

Estudiantes de la escuela Calabasas han escrito mensajes como: necesitamos la electricidad y por favor podemos tener energía? Desde que ingresaron a clase se han observado siete apagones en la escuela.

La maestra de cuarto grado de la escuela dijo que cuando hay apagones, no hay luz en su clase y como el sistema de Internet está en el área de su salón debe escuchar constantemente el ruido que hace y por eso realiza la clase afuera, pero la temperatura es muy baja y hay estudiantes que tienen pantaloneta. Además sin energía no pueden encender el filtro purificador de aire, sabiendo que son 31 estudiantes en la clase. Ir al baño les da miedo algunos estudiantes por qué no pueden ver bien a pesar de que les dieron lámparas pequeñas

La compañía de electricidad dice que esa escuela está en un circuito de alto riesgo de incendios, la compañía implementó una medida este año donde esta línea de electruicidad tiene más sensibilidad a cosas que pueden causar incendios forestales entonces cuando la línea siente algo como por ejemplo; una rama un animal se apaga y causa el razonamiento; el distrito es consciente de la situación de los cerca de 450 estudiantes. Su misión es velar para que no pierdan clase y se están tomando medidas.

La superintendente del PVUSD dijo que están trabajando con la compañía de electricidad para tratar de reducir los recortes. Cuentan con paquetes de baterías adicionales para los salones de clases

