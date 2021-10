Estatua de Eugenio Derbez causa gran malestar en México

(NOTICIAS YA).- La estatua del comediante mexicano Eugenio Derbez en el estado de Guerrero ha causado gran controversia y fue cubierta con bolsas de plástico y cinta adhesiva a modo de protesta aparentemente por los residentes que han estado en contra de su inauguración desde el inicio.

Y es que el gobierno develó la imagen del artista a propósito del estreno Apple TV+ de su serie Acapulco, que es una ciudad icónica del estado de Guerrero, pero esto parece no haberle caído bien a algunos locales.

Duérmanse temprano o se les va a aparecer la estatua de Eugenio Derbez a jalarle las patas. pic.twitter.com/6m78uxORr8 — Alejo Valdivia (@AlexValdv) October 12, 2021

El Gobierno expresó que con este acto intentaba agradecer “su aportación a la difusión de Acapulco en el mundo”. Pero no obtuvieron la respuesta esperada.

Yair García Delgado, director del Instituto Municipal de Planeación de la ciudad reaccionó con Sin Embargo con el fin de traer la calma a la ciudad, aceptando que las personas están es su derecho de solicitar que la escultura sea retirada.

Así amaneció la estatua de Eugenio Derbez en #Acapulco a 24 horas de ser inaugurada pic.twitter.com/azF2dz6u95 — Acapulco Cotidiano (@Acapulcotidiano) October 12, 2021

Mientras tanto, Derbez no se ha pronunciado al respecto y siendo objetivos, este acto no tiene ningún impacto tangible para él ni para la producción.

Los diez episodios de la serie también inspirados en la cinta de Derbez How to Be A Latin Lover, ya se encuentran disponibles en la plataforma de Apple TV+.

“Acapulco” cuenta la historia de Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), veinteañero, cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida como cabana boy en el resort más popular de Acapulco. Pronto se da cuenta de que el trabajo es mucho más complicado que que jamás imaginó y para tener éxito, debe aprender a navegar entre una clientela exigente, un mentor voluble y una vida hogareña complicada, sin perder el camino por atajos o tentaciones. La serie, que se cuenta tanto en español como en inglés, toma lugar en 1984, con Derbez narrando e interpretando la versión actual del personaje principal, Máximo Gallardo.

En el elenco también se encuentran Arrizon, Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Chord Overstreet, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco y Carlos Corona.

La producción se unirá a una línea en expansión de Apple Originals creadas por los mejores narradores del mundo, incluida la próxima serie "Echo 3", un nuevo thriller de acción ambientado íntegramente en Sudamérica y escrito por el productor y escritor Mark Boal, ganador del Premio de la Academia; "Dr. Brain ”, una serie original en coreano del visionario cineasta Kim Jee-Woon; "Pachinko", un drama basado en la aclamada novela, que se contará en coreano, japonés e inglés; "Masters of the Air", una nueva serie dramática limitada de Apple Studios y con la producción ejecutiva de Amblin Television de Steven Spielberg y Playtone de Tom Hanks y Gary Goetzman; “Slow Horses”, un thriller de espionaje internacional protagonizado por el ganador del Oscar Gary Oldman; así como nuevas historias del director, escritor, productor, director de fotografía y editor ganador de varios premios de la Academia, Globo de Oro y premios BAFTA Alfonso Cuarón, quien actualmente tiene un contrato general con Apple TV +.