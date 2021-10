¿Qué tiene que ver el puerto de Los Ángeles con los altos precios de la comida?

(POLÍTICA YA). – ¿Qué tiene que ver el puerto de Los Ángeles en California con los precios tan altos de la comida que encuentras en el supermercado?

Pues tiene todo que ver con el aumento de la inflación, hasta el punto que el presidente Joe Biden expandió este miércoles las horas de operación del puerto, que junto al de Long Beach son responsables de casi la mitad de todas las importaciones a Estados Unidos.

La pandemia de coronavirus ha causado estragos en las cadenas de suministro mundiales, y sobre todo en los puertos, parte clave de las redes logísticas que han sufrido por la crisis de salud.

La vasta red de puertos, buques portacontenedores y empresas de transporte por carretera que transportan mercancías por todo el mundo está ahora muy congestionada debido a un rápido repunte de la demanda de mercancías debido a la recuperación.

Esta interrupción de las cadenas de suministro globales está empeorando antes de las vacaciones de Navidad, lo que genera escasez y retrasos de algunos productos, lo que a su vez está provocando precios más altos para los consumidores.

TODO EL TIEMPO

Como consecuencia, el puerto de Los Ángeles comenzará a operar las 24 horas al día para eliminar los cuellos de botella de la cadena de suministro que podrían amenazar la temporada de compras navideñas.

"Hoy anuncio que el Puerto de Los Ángeles comenzará a operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana para asegurar que los estadounidenses puedan obtener los bienes que necesitan", anunció Biden por Twitter. "Mi Administración trabaja las 24 horas del día para mover más mercancías más rápido y fortalecer la capacidad de recuperación de nuestras cadenas de suministro".

