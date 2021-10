Recompensa de $50,000 para atrapar a responsable de tráfico sexual y pornografia infantil

(NOTICIAS YA).-La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa de hasta 50,000 dólares por información que conduzca al arresto de un hombre buscado por tráfico sexual y producción de pornografía infantil.

Michael James Pratt, de 39 años de edad, es buscado por su presunta participación en una conspiración para reclutar mujeres adultas jóvenes y menores de edad para participar en actos sexuales por la fuerza, también es buscado por fraude y la coacción.

20 años de cárcel para productor porno por tráfico sexual vinculado a sitio web de San Diego

Pratt y su co-conspirador, Matthew Isaac Wolfe, poseían y operaban una compañía de producción de pornografía y sitios web de pornografía en línea llamados "GirlsDoPorn" y "GirlsDoToys". Los sitios web de pornografía de Pratt generaron más de $17 millones en ingresos.

#FBISanDiego is seeking Michael Pratt, wanted for sex trafficking, production of child pornography, and other charges. He is featured on tonight’s In Pursuit with John Walsh, 10 pm on @DiscoveryID. Report tips to https://t.co/WGKPxaJin4 or 1-800-CALL-FBI. https://t.co/dN1VNXpkA9 pic.twitter.com/KmzPCCzOLY

— FBI San Diego (@FBISanDiego) October 13, 2021