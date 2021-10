Varias personas atropelladas en Aurora

(NOTICIAS YA).-

Un conductor chocó su vehículo contra varios personas en Aurora.

Se pudo conocer que dos peatones y el conductor murieron, además dos personas resultaron heridas.

El Departamento de Policía de Aurora informó que el incidente se reportó en la avenida Iliff en dirección oeste cerca de Buckley Road.

Noticia en desarrollo.

#APDTrafficAlert Officers are on scene of an crash involving a vehicle & pedestrians on Iliff near Buckley. There are multiple injured people. Unknown ages.

W/B Iliff has been shut down at Pagosa.

Updates will be here. pic.twitter.com/Karw110Us0

— Aurora Police Dept 🇺🇸 (@AuroraPD) October 13, 2021