Al menos 6 muertos y decenas de heridos tras intenso tiroteo en protesta de Beirut

(NOTICIAS YA).- La violencia se desató en medio de una controvertida protesta en Beirut, Líbano, cuando un tiroteo estalló contra los manifestantes dejando al menos seis muertos y más de 30 heridos, siendo el peor episodio en más de una década.

La capital del país parecía una zona de guerra este jueves cuando el ejército libanés desplegó vehículos blindados, advirtiendo que dispararían contra cualquier persona armada en las calles, de acuerdo con RT.

Antes del mortal tiroteo, decenas de simpatizantes de Hezbollah, respaldado por Irán, y de sus aliados chiitas, Amal, marchaban hacia el Palacio de Justicia del país, fue entonces cuando desconocidos dispararon desde los tejados, dispersando a los manifestantes.

El grupo militante y político Hezbollah había convocado la protesta de este jueves para exigir la destitución de Tarek Bitar, el juez que dirige la investigación de la explosión del puerto del año pasado, en la que murieron más de 200 personas.

Lebanese soldiers are firing at a building in Beirut where militants are believed to have hidden after the attack against protesters, a Sputnik correspondent reports pic.twitter.com/up5A03ch2D

El juez ha emitido órdenes de detención contra algunos altos cargos, entre ellos un alto funcionario del movimiento Amal, aliado de Hezbollah.

Luego de que comenzaron los disparos de los francotiradores, hombres enmascarados vestidos de negro, aparentemente afiliados a los manifestantes, comenzaron a disparar rifles y RPG, como se puede ver en varios videos que circulan en redes sociales.

Las autoridades y rescatistas han estado evacuando a los residentes de los edificios alcanzados por los proyectiles en el barrio de Tayouneh, en donde se concentraron los tiroteos.

Las emisoras locales también mostraron videos de personas en garajes subterráneos, que se utilizaron como refugios antibombas durante los 15 años de guerra civil en el Líbano, que terminó en 1990.

Scenes from #Beirut ‘s streets are terrifying and surreal. For many who lived who the horrors of the civil war and subsequent conflicts a horrific reminder of unhealed wounds. Here a gunman about to shoot a small rocket is shot #Beirut #Lebanon #لبنان بيروت pic.twitter.com/yCgt9eqHiq

— Maha Yahya (@mahamyahya) October 14, 2021