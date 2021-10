Alerta de estafa a hispanos en Facebook

(NOTICIAS YA).-Más de cincuenta hispanos, incluidos líderes comunitarios, fueron víctimas de una presunta estafa en Facebook, cuando intentaban ayudar a una persona, quien decía estar pasando por una supuesta tragedia familiar.

“Estaba solicitando ayuda para su hermano y su cuñada, que acababan de morir en un accidente y habían dejado a dos hijos”, relató una de las víctima, quien pidió mantener su identidad en el anonimato.

Según la denuncia, la publicación buscaba recaudar fondos mediante la rifa de boletos para ganar cenas de 10 personas.

“Me tocó el corazón porque al ver las imágenes tan fuertes y la historia, donde hubo muertos y heridos, y hasta una persona en coma, yo decidí apoyarlo y compré dos boletos para la rifa”, expresó Ingrid Encalda, líder comunitaria afectada.

Sin embargo, la rifa nunca se realizó y el dinero nunca llegó a los ganadores, denuncian las víctimas.

“Nunca me contactó el número y otras personas empezaron a comentar ‘no le hagan caso, este perfil es falso, ya se ha robado dinero’”, agregó uno de los afectados.

En medio de las investigaciones, las víctimas descubrieron que las fotografías pertenecían a otro accidente.

Univisión Colorado logró contactar a la madre de una de las víctimas reales del accidente ocurrido en Chihuahua. Ella desde El Paso, Texas, confirmó que se trataba de una estafa. “No es justo. Tanto por mi dolor como por la gente que se están burlando de ellas”, dijo.

“El perfil estaba a nombre de un señor llamado Santiago Otamendi. Mil cuarenta dólares agarró en una hora”, expresó uno de lo de los denunciantes.

El Better Business Bureau, BBB por sus siglas en inglés, dice que este tipo de estafas son más comunes de lo que se cree, por eso advierten que para no caer en ellas evite donar si “no conoce a la familia directamente y no hay un reporte de qué fue lo que ocurrió por una noticia legítima”.

“Uno tiene que buscar transparencia y ver quién es el organizador y cómo está afiliado con la familia”, destacó Keylen Villagrana, vocera del BBB.

Por otra parte, expertos destacan que los criminales cibernéticos normalmente usan imágenes impactantes para enganchar a sus víctimas.

“Algo que pueden hacer también es agarrar esas imágenes que están usando y hacer un Google reverse image search y ver si esa misma imagen aparece en diferentes páginas o diferentes campañas”, añadió Villagrana.

Por último, recomiendan que nunca envíe dinero por aplicaciones o tarjetas de regalo.