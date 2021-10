Año sangriento en St. Petersburg: Homicidios aumentaron 140%

(NOTICIAS YA).- Mientras las autoridades de St. Petersburg informan que las cifras de crímenes violentos han descendido, los números de asesinatos han tenido un preocupante incremento, que afecta a esta comunidad del condado Pinellas.

Condenan a más de 21 años de cárcel a veterinario que abusó sexualmente de varios perros en Florida

Según un reporte anual del Departamento de Policía de St. Petersburg, los homicidios se han incrementado en lo que va de año en un 140%, representado un total de 28 muertes violentas, en comparación a los 15 homicidios registrados en 2020.

Asimismo el robo de vehículos ha sido otro de los delitos que se alzó en un 0,9% hasta la fecha .Por otra parte, los robos, violaciones, así como los hurtos y los asaltos agravados, disminuyeron en algunos casos hasta un 20%. de acuerdo a información oficial.

Gabby Petito fue estrangulada, según autopsia

Ante la gravedad de esta realidad, la comunidad de St. Pete ha organizado reuniones y mesas de trabajo con sus líderes vecinales junto a políticos, como por ejemplo el Congresista y exgobernador de Florida Charlie Crist, con el fin de para buscar soluciones a esta ola de crímenes mortales que azota a sus residentes.

Si embargo, este alarmante aumento de muertes violentas no se refleja solo en St. Petersburg, sino a nivel nacional. En un informe del FBI, los asesinatos en Estados Unidos alcanzaron el mayor incremento en la historia moderna, durante 2020.

¡Pronto! Peppa Pig abrirá su primer parque temático en Florida

Por otra parte, este jueves el Departamento de Policía de St. Petersburg informó el arresto de Tyron Bryon Jackasal, de 21 años, presuntamente implicado en la muerte a tiros de Emily Grot, de 35 años el pasado 4 de abril de 2021, en el estacionamiento de Wildwood Park, 1000 28th St. S.

#StPetePD detectives have arrested Tyron Bryon Jackasal, 21, for the shooting death of 35-year-old Emily Grot. The shooting occurred Easter Sunday, April 4, 2021, in the parking lot of Wildwood Park, 1000 28th St. S. https://t.co/1IZcbGbbs9 pic.twitter.com/k0kdO2NOTp

— St. Pete Police (@StPetePD) October 14, 2021