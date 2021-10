Cuentahabientes tienen problemas con la transición de BBVA a PNC Bank

PNC Bank del Valle ha abierto sus puertas cerrando definitivamente el banco BBVA, y desde su apertura ha habido mucha inconformidad de parte de los cuentahabientes quienes dicen no haber sido informados correctamente de todos los cambios provocando problemas con sus cuentas.

Decenas de personas se formaron en el actual PNC Bank para hacer diferentes movimientos en sus cuentas bancarias y cuál ha sido su sorpresa que personas que quisieron retirar sumas de dinero considerables no pudieron hacerlo, solo sacaron un poco, debido a que se acabó el dinero en banco porque muchos clientes se espantaron con la transición y los cambios que se hicieron en el banco decidieron sacar todo lo que tenían en sus cuentas.

Otro tipo de problema fue que, las tarjetas de BBVA ya no funcionaron y a las personas que no les llegó la tarjeta nueva de PCN ya no pudieron hacer retiros de dinero, ni pudieron comprar ni pagar nada ya que la tarjeta de BBVA dejó de funcionar. Se les había comunicado que sus tarjetas podían usarse hasta el mes de enero mientras se reemplazaban, pero ha sido todo lo contrario.

Esos son algunos de los problemas a los que se enfrentaron muchos cuentahabientes del banco y manifestaron su enojo ante esta situación

Muchos clientes han asegurado que mediante el proceso de transición no han pedido tener acceso a su dinero lo que ha ocasionado atraso en sus pagos.