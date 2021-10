Encuentran muerto a un hombre que había desaparecido en Mt. Charleston

(NOTICIAS YA).- La Policía Metropolitana de Las Vegas confirmó el hallazgo de un cadáver en un sendero de Mount Charleston y que podría tratarse de Thomas Knack quien desapareció el pasado 11 de Octubre de 2021. En un comunicado emitido previamente por la agencia, se detalló que Knack pudo haber estado padeciendo un episodio emocional.

El hombre de 47 años fue visto por última vez utilizando el servicio de un medio de transporte compartido.

UPDATE:

On October 14, 2021, LVMPD officers located Thomas Knack deceased near a trail on Mount Charleston. There are no signs of foul play and the cause and manner of death will be released by the Clark County Coroner’s Office. https://t.co/jvzzMsnf2l

