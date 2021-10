Incendio en edificio residencial deja al menos 46 muertos y 41 heridos

(NOTICIAS YA).- Al menos 46 personas murieron y 41 resultaron heridas tras estallar un gran incendio en un edificio residencial de 13 pisos al sur de Taiwán.

El incendio comenzó en el edificio comercial y residencial a las 2:54 a.m., hora local, en el distrito de Yancheng de la ciudad de Kaohsiung, según la Agencia Central de Noticias (CNA) oficial de Taiwán, citada por CNN.

Las operaciones de rescate se extendieron desde primera hora hasta el amanecer de este jueves con más de 377 rescatistas trabajando en la escena, a la que acudieron un total de 139 unidades de rescate, entre bomberos y ambulancias, de acuerdo con autoridades locales.

El edificio tiene 40 años de antigüedad y albergó restaurantes, salones de karaoke y hasta cine, pero ahora estaba parcialmente abandonado, de acuerdo con Reuters.

Se estima que en el lugar vivían alrededor de 100 personas, entre ellos muchos mayores de edad con discapacidades físicas, destaca CNN.

Mientras las voraces llamas consumían el edificio y los bomberos luchaban por extinguirlas, se escuchaban los gritos de personas atrapadas en el incendio.

En un principio, se informó la muerte de siete personas, pero desde entonces el departamento de bomberos de Kaohsiung advirtió que el número de víctimas podría elevarse conforme avanzaba el operativo de rescate.

