¡Pronto! Peppa Pig abrirá su primer parque temático en Florida

(NOTICIAS YA).- El primer parque del mundo de Peppa Pig abrirá en poco tiempo sus puertas en Florida, famosa por sus parques temáticos, para ofrecer diversión a todos los pequeños ¡Y a grandes también!.

El próximo 24 de febrero de 2022 se inaugurará el Parque Temático de Peppa Pig, en Winter Haven en el condado Polk, "a tan solo unos pasos de LEGOLAND Florida Resort".

Sus visitantes podrán experimentar el mundo de la famosa cerdita, familia y amigos, ofreciendo múltiples atracciones y juegos interactivos, así como áreas de juego temáticas con zonas acuáticas, denominados "charcos de barro".

Dentro de las atracciones se encuentran una autocaravana, un cine, feria de diversión, la Fuente de George, el Invernadero del abuelo Pig, Sendero del Triciclo de George, Sendero Natural de Madame Gazelle, Escenario de Mr. Potato, La Casa del Árbol de Peppa Pig, Patio de Recreo de Rebecca Rabbit, entre otros. Los fanáticos de esta cerdita sin duda tendrán muchas opciones para pasarla bien.

Los boletos para el Parque Temático de Peppa Pig ¡YA ESTÁN A LA VENTA! y los precios oscilan desde $30,99 si son comprados en línea para disfrutar de 1 día en este parque. Sin embargo, si las personas desean aumentar su experiencia y anexar el parque temático de LEGOLAND, pueden hacerlo por $70 adicionales, teniendo un total de $109,99 por persona para ambos lugares.

Otras ofertas promocionales están disponibles con 2 y 3 días del parque de la famosa cerdita, al igual que pases anuales, los cuales tienen un valor de $74,99 e incluye entrada por todo un año con estacionamiento regular incluido, descuentos en tickets de admisión para este mismo parque, LEGOLAND u otro parque de agua. Sin embargo, esta opción tiene fechas bloqueadas.

Así que si deseas planear desde ya tu visita al primer parque temático del mundo de Peppa Pig, entra en su página web oficial donde encontrarás todas las fotos de sus atracciones y más: Peppapigthemepark.com/florida.

It wouldn't be #PeppaPigFL without muddy puddles! 💦

Your little piggies can play, splash and practice their jumping skills! And don't worry parents, they may get wet, but they won't get muddy. https://t.co/5sxX7X9sW9 pic.twitter.com/yHSoVUO9CE

— Peppa Pig Theme Park Florida (@PeppaPigFlorida) September 9, 2021