A partir de esta fecha podrán cruzar las fronteras viajeros extranjeros vacunados

(NOTICIAS YA).- Los visitantes extranjeros que estén completamente vacunados contra COVID-19 podrán ingresar a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre, dijo este viernes la Casa Blanca, de acuerdo con CNN.

Reuters fue el primero en informar la fecha del 8 de noviembre, misma que minutos después fue confirmada por el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca en Twitter.

LEE: Seguridad Nacional confirma reapertura de fronteras para los vacunados

“La nueva política de viajes de Estados Unidos que requiere la vacunación de los viajeros extranjeros a Estados Unidos comenzará el 8 de noviembre”, dijo Kevin Muñoz, secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca.

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi

— Kevin Munoz (@KMunoz46) October 15, 2021