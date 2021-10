Biden se reunirá con el Papa en medio de polémica por su apoyo al aborto

(POLÍTICA YA). –Joe Biden se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano apenas dos semanas antes de que los obispos católicos de Estados Unidos voten sobre si negar la Comunión al presidente estadounidense porque apoya el derecho al aborto.

Biden Hablará Sobre Cambio Climático Con El Papa Francisco En El Vaticano

El encuentro entre Biden y Francisco se producirá el 29 de octubre, según anunció la Casa Blanca. Los obispos de EE.UU. se reunirán del 15 al 18 de noviembre en la ciudad de Baltimore, Maryland.

"Ellos discutirán trabajar juntos en los esfuerzos basados en el respeto por la dignidad humana fundamental, incluyendo poner fin a la pandemia de COVID-19, abordar la crisis climática y cuidar a los pobres", dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki sobre la reunión en el Vaticano.

“Si un pastor deja la pastoralidad de la Iglesia, inmediatamente se convierte en político”

Pero durante su última reunión en junio pasado, la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB) votó abrumadoramente a favor de redactar un documento formal sobre el significado de la Eucaristía después de un polémico debate sobre si Biden y otros políticos que apoyan las políticas de aborto son dignos de recibir la Comunión.

El recuento de votos fue de 168 obispos a favor, 55 en contra y seis obispos que se abstuvieron.

POSTURA DE BIDEN

Biden, que es un católico practicante que asiste regularmente a misa y recibe la comunión, ha dicho que aunque personalmente se opone al aborto, no cree que deba imponer esa posición a los estadounidenses que sienten lo contrario.

Ante la nueva ley SB8 de Texas que prohíbe la interrupción del embarazo después de las seis semanas, el presidente lanzó un esfuerzo de su gobierno para “garantizar que las mujeres en Texas tengan acceso a abortos seguros y legales".

Su administración además revirtió la prohibición de las referencias de aborto por parte de las clínicas de planificación familiar, levantando una restricción de la era Trump.

El día de la inauguración de Biden en enero, el arzobispo José Gómez de Los Ángeles, presidente de la USCCB, dijo que el nuevo presidente “se ha comprometido a seguir ciertas políticas que promoverían los males morales y amenazarían la vida y la dignidad humanas, más seriamente en el áreas de aborto, anticoncepción, matrimonio y género”.

Sin embargo, la oficina doctrinal del Vaticano advirtió que una declaración que vincule la Comunión con la política del aborto podría generar divisiones.

Además, el propio Papa Francisco declaró que los obispos católicos deben tratar a los políticos que apoyan el aborto con “compasión y ternura”, no con censura, y advirtió que no deben dejar que la política intervenga en la cuestión de si esos políticos deben recibir la comunión o no.

“Si un pastor deja la pastoralidad de la Iglesia, inmediatamente se convierte en político”, dijo el Pontífice.