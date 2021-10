Creativa estrategia para incentivar a los hispanos a vacunarse

(NOTICIAS YA).- ¡Pásele! ¡pásele!, aquí lo estamos esperando, miren, están entregando uvas, dinero”, son los gritos que se escuchan en un negocio hispano, como si se tratara de un bazar o una fiesta.

Es así como Julissa Soto está tratando de convencer a los hispanos a poner su brazo contra la pandemia.

‘Yo pensé en qué era lo que yo quería hace 22 años cuando llegué a este país, cómo me hubiera gustado que se me acercara la gente, y dije, en mi idioma y en lugares que son familiares para mí, no en edificios de gobierno” dice Julissa.