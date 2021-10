DeSantis promete contra mandato federal de la vacuna COVID-19

(NOTICIAS YA).- El gobernador Ron DeSantis afirmó que presentará una demanda contra la orden executiva del presidente Joe Biden que obliga a las compañías con más de 100 empleados a exigir vacunas para los trabajadores o a someterse a pruebas semanales de COVID-19.

Durante su campaña de apertura de instalaciones de tratamiento de anticuerpos monoclonales, el máximo mandatario de Florida explicó que planea a trabajar con la legislatura del estado en un esfuerzo a evitar que otros mandatos afecten a Florida. DeSantis expresó que la orden de la administración Biden es una “extralimitación de los poderes federales”.

Floridians should not lose their jobs due to heavy-handed mandates. pic.twitter.com/zhgYZYsrIL

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 15, 2021