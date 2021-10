¿Puede un indocumentado portar o vender un arma de fuego en Estados Unidos?

(NOTICIAS YA).-

Un inmigrante indocumentado en Las Vegas fue sentenciado a prisión luego de ser encontrado culpable del delito de tráfico de armas, sin embargo este hombre insiste que todo se trata de un error por desconocimiento de la ley.

Eduardo Isla Orozco nos recibió en su negocio de compra y venta de autos para explicarnos la situación y su versión de los hechos. Y es que aunque el Departamento de Justicia insiste en que él se dedicaba al tráfico de armas de fuego, Eduardo explica que una sola transacción fue suficiente para recibir una sentencia que considera exagerada.

“No soy ningún traficante, yo soy una persona que me dedico a mi trabajo y a mi familia, cometí un error por ignorancia y ahora lo estoy pagando“ explicó Isla Orozco.

La vida de Eduardo Isla cambió para siempre a partir del año 2018, y es que en esa oportunidad una sola transacción lo complicó todo según el. Ese año compró una motocicleta en una subasta de autos, negocio al que se dedica.

“Yo recibí una llamada de un cliente diciendo que le interesaba la moto, que si la podíamos llevar a su domicilio y le dijimos que no había problema“ apuntó el hombre hispano.

Tras inspeccionar el vehículo, el cliente le explicó que no tenía dinero para pagarle. Sin embargo le ofreció otra opción.

“Yo acabo de cerrar una tienda de armas me dijo, tengo armas y si quiere te puedo hacer un intercambio de armas por la motocicleta y tu puedes agarrar el doble de tu dinero“ agregó.

Las armas no tenían ningún problema legal. Así este hombre las recibió y se dispuso a buscar compradores para las mismas. Consiguió un cliente, sin embargo se trataba de un agente de la policía que estaba trabajando encubierto. Tras cerrar el negocio, algún tiempo después explicó que fue visitado por las autoridades. En ese momento le dijeron que solo estaban investigando un caso que estaba relacionado con él. Semanas después fue llamado a la sede de la policía.

“Cuando yo llego a las oficinas me dicen sabes qué estás arrestado“, explicó el hombre agrega agregando que el cargo imputado fue el de tráfico de armas por la venta de cuatro fusiles. Tras un largo proceso judicial, finalmente en septiembre del presente año recibió su sentencia.

“El juez decidió sentenciarme a 46 meses más tres años de supervisión“. Esos 46 meses deberá cumplirlos en una prisión federal. “Sinceramente a mi se me hace demasiado tiempo por un error por ignorancia“ apuntó Isla.

Pero este caso nos lleva a preguntarnos: Puede un inmigrante indocumentado portar o realizar transacciones con armas de fuego?

“No, la contestación sencilla es no, tu no puedes si estás aquí indocumentado hacer ninguna de esas cosas, poseer vender, recibir hacer cualquier transacción que haya un ara de fuego envuelta tu no puedes hacer eso“ apuntó el abogado especialista en materia penal Lester Nieves.

Por ello hoy Eduardo Isla Orozco envía un mensaje a otros indocumentados que viven en el país. “Que nos las porten porque no tenemos ni un solo derecho así el arma esté completamente legal“.

Este hombre dice tener 13 años en Estados Unidos y nunca haber cometido un solo delito. Insiste en que apelará esta decisión con la esperanza de obtener una condena menor. La recomendación del abogado es que ningún indocumentado porte armas para evitar sanciones que incluso podrían ponerlos al borde de una deportación.