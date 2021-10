1 muerto y 7 heridos dejó tiroteo durante baile de bienvenida en universidad

(NOTICIAS YA).- El baile de bienvenida de la Universidad Estatal de Grambling, en Louisiana, se vio interrumpido por un tiroteo que dejó al menos un muerto y siete heridos, en la misma semana en que se registró otro tiroteo en el campus.

Fue alrededor de la 1 a.m. de este domingo cuando se reportó el tiroteo cerca del auditorio del campus, por lo que el Departamento de Policía de la Universidad Estatal de Grambling pidió apoyo a la División de Investigaciones Criminales de la Policía Estatal de Luisiana.

Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar y las otras fueron trasladadas a un hospital local. Solo uno de los heridos es estudiante actual de la universidad y se reporta fuera de peligro.

Durante la emergencia, los estudiantes recibieron la orden de ocultarse hasta que la policía universitaria les notificara que todo estaba fuera de peligro.

“Nuestros estudiantes vienen aquí para recibir educación y con demasiada frecuencia son los forasteros los que han creado estas situaciones que han puesto en peligro la vida y la integridad física”, destacó el presidente de la Universidad Estatal de Grambling, Rick Gallot, en un comunicado, citado por Fox News.

Hasta el momento, las autoridades no han detenido ni identificado a algún sospechoso del tiroteo.

“No es por eso que estamos aquí. Eso no es lo que estamos haciendo después de 120 años y, de nuevo, nuestra prioridad es mantener seguros a nuestros estudiantes”, agregó Gallot en su mensaje.

Apenas el pasado miércoles, estalló un tiroteo entre dos sospechosos que no son estudiantes, dejando como saldo un muerto y tres heridos.

