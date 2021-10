Asesinó a su hijo golpeándolo con una piedra y luego le cortó el cuello a un policía

(NOTICIAS YA).- Al menos tres personas murieron en un brutal ataque con cuchillo en Arkansas en el que un hombre fue descubierto golpeando a su hijo con una piedra y luego le cortó el cuello a un policía que intentaba arrestarlo.

La terrorífica escena se registró durante las primeras horas de este domingo afuera de una casa en Fort Smith, a unas 160 millas al noroeste de Little Rock, en un ataque con cuchillo protagonizado por Christopher Conner, de 40 años.

Fue alrededor de las 6:00 a.m. cuando el Departamento de Policía de Fort Smith recibió una llamada de emergencia de un vecino preocupado por “gritos” en la calle, que al parecer eran parte de una pelea con armas.

Un par de minutos después, un oficial llegó a la escena para descubrir a Conner golpeando a un adolescente de 15 años en la cara y cabeza con una piedra, era su hijo.

En un principio, Conner se detuvo y parecía que estaba dispuesto a obedecer las indicaciones del policía. Sin embargo, cuando el agente intentó esposarlo, él sacó un cuchillo y le cortó la garganta.

A pesar de la inquietante herida, el agente sacó su arma y alcanzó a disparar dos veces en contra del sospechoso, quien perdió la vida en el lugar.

BREAKING: At least 3 people are dead in block of 2800 Tilles Ave. An FSPD officer fired his weapon defending himself from a knife attack and is in surgery at this time. The Arkansas State Police has been asked to investigate due to the matter being an officer-involved shooting. pic.twitter.com/CdAolEpKrO

— Fort Smith Police (@FortSmithPD) October 17, 2021