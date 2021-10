Continúa controversia a medida que oficiales regresan a los planteles educativos

(NOTICIAS YA).- A medida que los Oficiales de Recursos Escolares (SRO's) regresan a los planteles educativos de Alexandria, organizaciones locales como Inquilinos y Trabajadores Unidos le exigen al concejo que reconsidere su decisión pues aseguran que la medida expulsa y criminaliza a estudiantes latinos.

A partir de hoy estos oficiales se incorporan de manera temporal a las escuelas públicas de Alexandria tras el voto del concilio de la ciudad de 4 a 3. Situación que ha generado reacciones divididas por parte de autoridades, padres y organizaciones locales.

Tener a los policías en las escuelas no hace más seguras las escuelas sino que criminaliza a los jóvenes de color especialmente a los latinos y a los afroamericanos. No es beneficioso para nuestros niños por los encuentros que hemos tenido en el pasado, los policías están para poner orden para atender emergencias, tener a nuestros policías en los planteles en realidad no es algo bien visto. Los alumnos se intimidan”, explicó Evelyn Urrutia, directora de Inquilinos y Trabajadores Unidos.

“Tener a los policías es correcto porque así tendrán más seguridad, pienso que los niños no deben sentir miedo hacia un policía, pienso que no afectará de ninguna manera ni psicológica ni física”, comentó Melany Reyes, madre de familia que radica en Alexandria.

Durante la primavera el concejo de la ciudad había votado a favor de eliminar a los SRO's de las escuelas para así destinar los fondos de este programa en otros recursos para los alumnos, como los programas de salud mental.

“Podemos tener escuelas seguras sin personas con armas, sin tener una policía con pistola dentro lo que yo y muchos otros piensan es que con programas de salud mental entre otros programas podemos mantener un ambiente positivo dentro de los planteles. Mucha gente no sabe que los SRO's no son los únicos que se encargan de la seguridad que están ahí, durante el día tenemos a 16-18, sin armas, y en la noche también”, detalló el concejal de Alexandria, Canek Aguirre.

Por otro lado, tras los recientes incidentes violentos, incluyendo peleas y tiroteos, que han involucrado a alumnos en la ciudad. Algunos padres de familia aplauden la decisión de los concejales.

“La seguridad es buena pero la salud mental también es buena porque muchos durante la pandemia sufren secuelas mentales”, dijo un padre de familia.

Tras la aprobación de esta medida los SRO's permanecerán en los planteles hasta el fin de este periodo académico, no obstante, el Concejal Aguirre indica que se mantiene optimista de que el próximo año escolar la votación sea distinta.

“Tengo fe de que vamos a regresar a esta conversación el año nuevo con nuevos líderes en el año nuevo y veremos donde vamos a ir como comunidad”, añadió Aguirre.

Por su parte a través de un comunicado las Escuelas Públicas de Alexandria indicaron que están agradecidos con el concejo de la ciudad por tomar esta decisión y trabajan con el Departamento de la Policía para asegurar que los SRO's proporcionen una presencia positiva en los planteles.