FBI busca a sujeto que obligó a mujeres a realizar videos explícitos

(NOTICIAS YA).- El FBI está ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca al arresto de un neozelandés que habría forzado a cientos de mujeres a realizar videos sexualmente explícitos.

Michael James Pratt es el propietario de los sitios web pornográficos GirlsDoPorn y GirlsDoToys, según un comunicado de la agencia, los cuales ya no están en línea.

El originario de Nueva Zelanda enfrenta cargos que incluyen “producción de pornografía infantil y tráfico sexual por medio de la fuerza, fraude y coerción”, explica el texto.

De acuerdo con el FBI, entre 2012 y 2019 Pratt y sus cómplices habrían utilizado internet para reclutar mujeres para presuntos trabajos de modelaje. Sin embargo, cuando estas respondían, les informaban que los trabajos eran para videos sexualmente explícitos.

Los investigadores refirieron que Pratt y otros les prometían que los videos no se publicarían en línea y que ellas permanecerían en el anonimato. También se les dijo que recibirían entre 3 mil y 5 mil dólares a cambio de hacer los videos, según el comunicado.

“Sin embargo, los videos se publicaron en línea y los sitios web pornográficos de Pratt obtuvieron millones de dólares en ingresos con ellos”, dijo el FBI.

“Pratt presuntamente les pagó a otras mujeres jóvenes que trabajaban para él para que actuaran como referencias para asegurarles a estas víctimas que sus videos no se publicarían en línea. A algunas de ellas no se les permitió abandonar el lugar hasta que se grabaron los videos, y algunas fueron obligadas a realizar ciertos actos sexuales que no querían”, informó el agente especial William McNamara, de la oficina de campo del FBI en San Diego, en un video de la agencia.

De acuerdo con McNamara, los investigadores del FBI saben que hay personas que ayudan a Pratt. “Sabemos que le hace promesas a la gente. Les promete regalos y dinero a cambio de darle un refugio seguro y secreto para continuar con su conducta criminal”, explicó el agente especial.

Según el comunicado del FBI, “Pratt tiene vínculos o puede visitar Nueva Zelanda, Australia, Italia, España, Portugal, Turquía, Singapur, Japón, Chile, Croacia y Francia”.

El documento además estableció que algunos de los colaboradores de Pratt, incluyendo un empleado contable, un copropietario del sitio y un productor, fueron arrestados o comparecieron ante el tribunal.

*Con información de CNN