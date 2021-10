San Diego busca impulsar economía ante reapertura de la frontera

(NOTICIAS YA).- "El sector turístico, hospitalario, entretenimiento, fueron los sectores más golpeados y de qué manera pueden reactivarse completamente si no tienen ese flujo transfronterizo del que tanto dependían", explica Kenia Zamarripa, directora ejecutiva de asuntos de comercio internacional para la Cámara Regional de Comercio de San Diego.

Por eso, aunque lenta, la esperanza es una recuperación económica, pero una que vaya de la mano con impulsos económicos que ayuden a reactivar esas industrias que más se han visto afectadas por las restricciones en la frontera.

La supervisora de San Diego, Nora Vargas, explica que "los impactos en nuestra comunidad en la frontera debido a la restricción han sido devastadores. De acuerdo a Sandag se estima que el turismo y comercio sufrió una baja de 40 por ciento de ingresos de ventas. Y el 70 por ciento de la industrid e manufactura y construcción fueron severamente impactadas."

En 2019 hubo fueron más de 4 millones de visitantes de un día con una derrama estimada en 252 millones de dólares y un impacto económico regional de 428 millones.

En lo qe va de este 2021, se han contabilizado apanas poco menos de 900 mil visitantes, con una derrama económica de 50 millones en gastos y un impacto regional de solo 85 millones.

"Además 89 por ciento de los empleos perdidos en la región sucedieron en el sector del comercio, el turismo y la educación."

"Si vamos a Otay Mesa, que es un sectormenos turístico, un poquito más de logistica, vemos otro tipo de impacto que ese viene siendo por las largas esperas. Tenemos las restricciones que a lo cual también se dduplico, triplicó en algun punto de esos 18 meses las esperas y esto quiere decir que nuestra fuerza laboral transfronteriza tambien está estancada ahí.", añade Zamarripa.

La idea es entonces que el condado de San Diego se aboque a buscar recursos disponibles que se destinarían a apoyar a los diferentes sectores de la economía que directa o indirectamente han percibido el negativo resultado de este cierre transfronterizo.

Además Nora señala que "cuando hablamos de la comunidad binacional no solamente es la frontera, las personas que son binacionales, que por ejemplo pueden vivir en El Cajon o en el norte del condado de San Diego. Uno de los problemas más grandes es que muchas de estas personas no han tenido acceso a los fondos para la recuperación económica. [...]Lo que vamos a hacer es seguir abogando y en colaboración con las organizaciones no lucrativas en la comunidad y las cámaras de comercio para que la gente sepa a dónde puede ir y cómo puede aplicar. Pero primero esperamos que la administradora del condado nos de lso resultados de qué fondos hay y cómo podemos hacer este trabajo."