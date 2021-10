Sin cubre bocas regresan estudiantes de El Paso

(NOTICIAS YA).-Estudiantes de los distritos escolares de El Paso, Ysleta y Canutillo regresaron este lunes a las aulas con la opción de usar o no el cubrebocas.

"Creo que eran más los maestros que no tenían cubrebocas que los estudiantes para ser honesta, podría decir que el 50 por ciento si la traía y el otro no." dijo Silvia Diaz estudiante de EPISD.

Algunos padres como Bahirm Fadai aún se oponen al uso de mascarillas entre menores.

"Yo prefiero que no la usen , no es humano, no somos un país del medio oriente vivimos en los estados unidos y no tenemos que decirle a la gente que usar o cómo cuidarse."

Actualmente el distrito escolar de el paso reporta solo 4 casos activos, mientras que ysleta tiene entre 1 y 5.

Aun así autoridades de salud del condado del paso insisten en que la protección es la clave para evitar hospitalizaciones así lo confirma el doctor Héctor Ocaranza.

"Actualmente 9 de cada 10 personas que son hospitalizadas no están vacunadas, y esto tiene un peso increíble, el no vacunarse."

A la fecha el 76.83 por ciento de los estudiantes mayores de 12 años ya están completamente vacunados.

Por Dalinda Garcia.